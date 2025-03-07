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7 марта, 16:21

В Госдуме заявили, что кусачими собаки делаются из-за безответственных хозяев

Депутат Самокиш: Собаки становятся злыми из-за безответственных людей

Бездомные собаки становятся озлобленными, поскольку когда-то в их жизни появлялся безответственный человек. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил депутат Госдумы Владимир Самокиш.

По его словам, злая собака на улице не могла появиться на пустом месте. Это является следствием бессовестного отношения человека к животному. К примеру, кто-то взял с собой хвостатого на дачу или в сад, а осенью оставил беднягу там в одиночестве.

«Поэтому наша базовая задача сейчас, основная, в том, что мы должны разработать систему мер, штрафов, уголовной ответственности за неправильное и некорректное содержание. А также обеспечить все механизмы, которые связаны с маркированием и чипированием животных», — заключил парламентарий.

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Ранее в Хакасии стая бездомных собак напала на девочку, пока та шла в школу через парк. Отогнать злых животных сумела оказавшаяся рядом женщина, однако они успели потрепать ребёнка. Школьницу доставили в больницу со множественными повреждениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Владимир Озеров
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