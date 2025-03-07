В Госдуме заявили, что кусачими собаки делаются из-за безответственных хозяев

Бездомные собаки становятся озлобленными, поскольку когда-то в их жизни появлялся безответственный человек. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил депутат Госдумы Владимир Самокиш.

По его словам, злая собака на улице не могла появиться на пустом месте. Это является следствием бессовестного отношения человека к животному. К примеру, кто-то взял с собой хвостатого на дачу или в сад, а осенью оставил беднягу там в одиночестве.

«Поэтому наша базовая задача сейчас, основная, в том, что мы должны разработать систему мер, штрафов, уголовной ответственности за неправильное и некорректное содержание. А также обеспечить все механизмы, которые связаны с маркированием и чипированием животных», — заключил парламентарий.