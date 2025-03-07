Владимир Путин
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Регион
7 марта, 14:38

Минюст включил в список иноагентов двух блогеров, политолога, экс-депутата и журналиста

Минюст внёс в список иноагентов Левшица*, Хашига*, Климова*, Гатова* и Жирнова*

Минюст России внёс в список иноагентов блогера Николая Левшица*, политолога Инала Хашига*, экс-депутата из Ленобласти Антона Климова*, журналиста Василия Гатова* и блогера Сергея Жирнова*. Об этом гласят данные на сайте министерства.

Сообщается, что Гатов* распространял сообщения и материалы иностранных агентов и выступал против СВО. Также он размещал фейки о работе органов власти в РФ и функционировании Вооружённых Сил Российской Федерации. Отмечается, что он живёт за пределами России и входит в организацию, признанную иноагентской.

Сергея Жирнова* внесли в список за фейки о властях России, а также очернение ВС РФ. Он резко выступал против СВО и участвовал в распространении публикаций иноагентов. Проживает за границей.

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Тем временем рэпера-иноагента Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Фёдоров*) проверит на сексуальные связи с несовершеннолетними Следственный комитет России. Запрос в ведомство после скандала направили общественники.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / glebchik

Николай Рюмин
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