Минюст включил в список иноагентов двух блогеров, политолога, экс-депутата и журналиста

Минюст России внёс в список иноагентов блогера Николая Левшица*, политолога Инала Хашига*, экс-депутата из Ленобласти Антона Климова*, журналиста Василия Гатова* и блогера Сергея Жирнова*. Об этом гласят данные на сайте министерства.

Сообщается, что Гатов* распространял сообщения и материалы иностранных агентов и выступал против СВО. Также он размещал фейки о работе органов власти в РФ и функционировании Вооружённых Сил Российской Федерации. Отмечается, что он живёт за пределами России и входит в организацию, признанную иноагентской.

Сергея Жирнова* внесли в список за фейки о властях России, а также очернение ВС РФ. Он резко выступал против СВО и участвовал в распространении публикаций иноагентов. Проживает за границей.

Тем временем рэпера-иноагента Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Фёдоров*) проверит на сексуальные связи с несовершеннолетними Следственный комитет России. Запрос в ведомство после скандала направили общественники.