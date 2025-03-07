«Цинизм не знает границ»: ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли действующий детский сад в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. Нахожусь на связи со всеми службами. Это цинизм, который не знает границ, для противника нет никаких ограничений и принципов», — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ в запорожском детсаду. Коллаж © Telegram / Балицкий Евгений

Глава региона уточнил, что детей, к счастью, не было в здании на момент атаки ВСУ. Однако там находились пять сотрудников, никто не пострадал. Балицкий отметил, что экстренные службы продолжают работать на месте, территорию детсада оцепили.