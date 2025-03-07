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7 марта, 14:37

«Цинизм не знает границ»: ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли здание детсада в Каменке-Днепровской, пострадавших нет

Детсад в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Детсад в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли действующий детский сад в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. Нахожусь на связи со всеми службами. Это цинизм, который не знает границ, для противника нет никаких ограничений и принципов», — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ в запорожском детсаду. Коллаж © Telegram / Балицкий Евгений

Последствия обстрела ВСУ в запорожском детсаду. Коллаж © Telegram / Балицкий Евгений

Глава региона уточнил, что детей, к счастью, не было в здании на момент атаки ВСУ. Однако там находились пять сотрудников, никто не пострадал. Балицкий отметил, что экстренные службы продолжают работать на месте, территорию детсада оцепили.

Три человека стали жертвами удара ВСУ по Херсонской области
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А ранее Life.ru сообщал, что трое мирных жителей ранены в результате ударов ВСУ по ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, в числе пострадавших — ребёнок. Кроме того, из-за атак ВСУ были полностью уничтожены два здания, ещё два жилых дома, линии электропередачи и газопровод.

Дарья Нарыкова
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