От беды спас курьер: В Петербурге пьяный неадекват преследовал двух школьниц до подъезда

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 14 февраля. Курьер по имени Роберт в тот день доставлял очередной заказ. Вместе с ним в лифте оказались две встревоженные школьницы, немногим позднее к ним присоединился пьяный мужчина, который поздоровался с девочками. После этого неадекват схватил курьера за рукав и попросил выйти из кабины. Не растерявшись, сотрудник доставки выпроводит агрессора.

После того как двери за пьяным россиянином закрылись, девочки выразили благодарность курьеру, рассказав, что он преследовал их с улицы, а затем ждал в подъезде. Первый раз они отказались ехать с ним одни в лифте, решив подождать, пока неадекват уедет на свой этаж. Однако у мужчины были другие планы — он вновь спустился на первый этаж, как раз в тот момент, когда курьер пришёл на помощь. Один из жильцов многоэтажного дома сообщил, что неизвестный уже несколько дней бродит по двору, приставляя к прохожим.