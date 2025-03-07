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7 марта, 14:57

От беды спас курьер: В Петербурге пьяный неадекват преследовал двух школьниц до подъезда

«Mash на Мойке»: В Петербурге курьер спас детей от подозрительного мужчины в лифте

В Санкт-Петербурге курьер спас маленьких девочек от пьяного неадеквата, преследовавшего их. По чистой случайности он оказался с детьми вместе в одном лифте, когда доставлял очередной заказ, сообщает «Mash на Мойке».

Курьер в Санкт-Петербурге спас детей в лифте многоэтажного дома. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 14 февраля. Курьер по имени Роберт в тот день доставлял очередной заказ. Вместе с ним в лифте оказались две встревоженные школьницы, немногим позднее к ним присоединился пьяный мужчина, который поздоровался с девочками. После этого неадекват схватил курьера за рукав и попросил выйти из кабины. Не растерявшись, сотрудник доставки выпроводит агрессора.

После того как двери за пьяным россиянином закрылись, девочки выразили благодарность курьеру, рассказав, что он преследовал их с улицы, а затем ждал в подъезде. Первый раз они отказались ехать с ним одни в лифте, решив подождать, пока неадекват уедет на свой этаж. Однако у мужчины были другие планы — он вновь спустился на первый этаж, как раз в тот момент, когда курьер пришёл на помощь. Один из жильцов многоэтажного дома сообщил, что неизвестный уже несколько дней бродит по двору, приставляя к прохожим.

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Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Алматы обезвредили неадеквата, захватившего сотрудницу в заложницы. Он схватил её за волосы и заставил встать на колени, угрожая ножом. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

 Telegram / Mash на Мойке

Мария Любицкая
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