Омоновец из Краснодара бросил работу и ушёл сниматься в блокбастерах

Геннадий Казачков в прошлом был бойцом ОМОНа и телохранителем в экзотических странах. Однако в возрасте 40 лет он последовал завету титульной песни мультфильма «Фильм, фильм, фильм» «Профессий много, но прекрасней всех — кино» и ушёл в кинематограф. Сейчас Казачкову 53 году, он снимается и пишет сценарии. За последние 13 лет в его послужном списке — участие в 30 кинокартинах и более 100 сценарных работ. Об этом сообщает kp.ru.

После армии Геннадий пошёл служить в ОМОН, не раз бывал в горячих точках, продвигался по служебной лестнице, однако в какой-то момент уволился, чтобы отправиться на поиски себя.

Всё началось, когда он стал учредителем журнала «Искатель приключений» и написал статью о фильме «День «Д», который снимал Михаил Пореченков. Попав на съёмочную площадку впервые, Геннадий уже не мог перестать об этом думать.

На площадке мужчина был максимально ценным сотрудником, поскольку мог и техникой боевой управлять, и с пятого этажа сигануть, и из горящей машины выбраться. Школа ОМОНа оказалась как нельзя кстати. Прорыв произошёл в 2010 году, когда его благодаря опыту работе в милиции взяли работать сценаристом для сериала «Литейный». Геннадий был там как рыба в воде.

Параллельно он повышал квалификацию, посещая актёрские курсы. После этого начал потихоньку сниматься — сначала эпизодические роли, а потом и в качестве главной звезды проекта. Сейчас у Казачкова пять главных ролей. Мужчина признаётся, что быть одновременно актёром и сценаристом легко, поскольку сюжет можно адаптировать под себя, как он сделал это в сериале «Позывной неизвестен», где сыграл командира группы наёмников, ведущих борьбу с террористами.

«Это была идея продюсера – сыграть главного героя под своим именем. Конечно, в сериале большая часть – выдумка, но также использованы реальные факты из моей жизни. Опыт и владение материалом позволили выписать и сыграть персонажа таким, каким я его видел, – профессионала с большим боевым опытом», – говорит Казачков.