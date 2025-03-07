Глэмпинги Подмосковья задрали ценник в два раза в преддверии 8 Марта
SHOT ПРОВЕРКА: Цены на глэмпинги в Подмосковье взлетели в два раза на 8-9 марта
В Московской области 85% глэмпингов уже забронированы на 8 Марта. Цены на отдых вдали от города в праздничный день взлетели в два раза, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, россияне забронировали практически все доступные домики на природе недалеко от столицы. Среди вариантов — всего 21 глэмпинг с 1–2 свободными гостиничными номерами. Дома, рассчитанные на парочку, почти все арендованы. Остались глэмпинги для большой компании.
Средняя стоимость отдыха в Московской области на природе — 46 тысяч рублей. Отдых для двоих 8-9 марта в домике у воды в районе Зеленограда обойдётся в 57 тысяч рублей, в будни — не больше 25 тысяч рублей. При этом в ценник не входят ни баня, ни чаны, ни завтрак. Всё это можно приобрести только за дополнительную плату.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Луганске студент оригинально поздравил бывшую учительницу с 8 Марта. Добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) провели акцию «Цветочный десант». Студент-доброволец Евгений Гашенко поднялся к учительнице русского языка и литературы Елене Антиповой с помощью альпинистского снаряжения.
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