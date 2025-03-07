Глэмпинги Подмосковья задрали ценник в два раза в преддверии 8 Марта

В Московской области 85% глэмпингов уже забронированы на 8 Марта. Цены на отдых вдали от города в праздничный день взлетели в два раза, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, россияне забронировали практически все доступные домики на природе недалеко от столицы. Среди вариантов — всего 21 глэмпинг с 1–2 свободными гостиничными номерами. Дома, рассчитанные на парочку, почти все арендованы. Остались глэмпинги для большой компании.

Средняя стоимость отдыха в Московской области на природе — 46 тысяч рублей. Отдых для двоих 8-9 марта в домике у воды в районе Зеленограда обойдётся в 57 тысяч рублей, в будни — не больше 25 тысяч рублей. При этом в ценник не входят ни баня, ни чаны, ни завтрак. Всё это можно приобрести только за дополнительную плату.