Чиновник из Татарстана потратил 8 млн рублей на путёвки в Турцию

Мэр Бугульмы (Татарстан) Линар Закиров за пять лет купил путёвки в Турцию у агентства «Твой тур+» на сумму восемь миллионов рублей при общем доходе за этот период в 11 миллионов. Об этом сообщает «Коммерсант» ссылаясь на судебные документы по делу изъятии активов семьи Закирова на 121 миллион рублей в пользу государства.

По данным прокуратуры, в мае 2021 года градоначальник купил тур для семьи из четырёх человек и няни сроком на десять ночей за 2,23 миллиона рублей. При этом годовая зарплата Закирова перед покупкой составила 2,8 миллиона рублей. Такие путёвки он приобретал в 2020, 2021, 2022 и 2023 года, общая сумма затрат на которые достигла восьми миллионов рублей. Также родственники мэра неоднократно ездили в другие страны, а оплата туров производилась наличкой.

Прокурор обратилась к суду с просьбой направить запрос директору турагентства «Твой тур+» Марии Фадеевой, чтобы получить полную информацию о путёвках, купленных Закировым в период с 2010 по 2024 года. По словам прокурора, директор агентства уклоняется от предоставления необходимых сведений.