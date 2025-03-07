Торговала органами: На границе Польши задержали разыскиваемую Интерполом украинку

В городе Перемышль в Польше задержали 35-летнюю гражданку Украины, обвиняемую в торговле человеческими органами. Об этом сообщает TVN24.

Полиция задержала украинку, когда та направлялась на территорию Незалежной через пограничный переход в Перемышле. По данным телеканала, злоумышленницу искал Интерпол, она получила «красное уведомление».

«Красное уведомление Интерпола означает самый высокий уровень международного поиска. Он также сообщает службам, что разыскиваемый является опасным преступником», — говорится в материале.

По информации телеканала, 35-летняя женщина преследуется властями Казахстана. Злоумышленницу приговорили к 12 годам заключения за участие в международной преступной группировке и торговлю человеческими органами.