Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 15:28

Торговала органами: На границе Польши задержали разыскиваемую Интерполом украинку

TVN24: В Польше задержали гражданку Украины за торговлю человеческими органами

В городе Перемышль в Польше задержали 35-летнюю гражданку Украины, обвиняемую в торговле человеческими органами. Об этом сообщает TVN24.

Полиция задержала украинку, когда та направлялась на территорию Незалежной через пограничный переход в Перемышле. По данным телеканала, злоумышленницу искал Интерпол, она получила «красное уведомление».

«Красное уведомление Интерпола означает самый высокий уровень международного поиска. Он также сообщает службам, что разыскиваемый является опасным преступником», — говорится в материале.

По информации телеканала, 35-летняя женщина преследуется властями Казахстана. Злоумышленницу приговорили к 12 годам заключения за участие в международной преступной группировке и торговлю человеческими органами.

Интерпол помог МВД РФ задержать распространителя детского порно под Рязанью
Интерпол помог МВД РФ задержать распространителя детского порно под Рязанью

А ранее Life.ru писал, что жительница Дагестана продала новорождённую дочь за 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Горе-матери грозит до десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Польша
  • Интерпол
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar