Торговала органами: На границе Польши задержали разыскиваемую Интерполом украинку
TVN24: В Польше задержали гражданку Украины за торговлю человеческими органами
В городе Перемышль в Польше задержали 35-летнюю гражданку Украины, обвиняемую в торговле человеческими органами. Об этом сообщает TVN24.
Полиция задержала украинку, когда та направлялась на территорию Незалежной через пограничный переход в Перемышле. По данным телеканала, злоумышленницу искал Интерпол, она получила «красное уведомление».
«Красное уведомление Интерпола означает самый высокий уровень международного поиска. Он также сообщает службам, что разыскиваемый является опасным преступником», — говорится в материале.
По информации телеканала, 35-летняя женщина преследуется властями Казахстана. Злоумышленницу приговорили к 12 годам заключения за участие в международной преступной группировке и торговлю человеческими органами.
А ранее Life.ru писал, что жительница Дагестана продала новорождённую дочь за 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Горе-матери грозит до десяти лет лишения свободы.
Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising