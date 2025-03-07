В РФ снизили цены на шесть жизненно необходимых препаратов
ФАС: Цены на шесть жизненно важных препаратов в среднем снижены наполовину
В России снизили цены на препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. Всего снижение коснулось пяти жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Цены были снижены на оригинальные лекарственные препараты МНН «Инотузумаб озогамицин», «Полатузумаб ведотин», «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол», «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон», «Тезепелумаб» и «Роксадустат».
Антимонопольная служба провела анализ ценообразования указанных препаратов, по результатам которого их стоимость была снижена в среднем на 50% от уровня цен на 2024 год. В частности, цена на препарат «Бризтри аэросфера», используемый для лечения пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей, снизилась на 36%, в то время как «Энерзейр Бризхалер», назначаемый при бронхиальной астме, стал дешевле на 11%.
Ранее ФАС раскрыла сговор на торгах по поставке лекарств на сумму свыше 664 млн рублей. Так, организации ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа» подозревают в реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку препаратов.
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