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8 МАРТА

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7 марта, 17:25

В Луганске росгвардейцы с тюльпанами и конфетами поздравили автоледи с 8 Марта

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в преддверии 8 Марта сотрудники Росгвардии поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днём. Мужчины останавливали машины, но не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы вручить подарки.

В ЛНР сотрудники Росгвардии поздравили женщин-водителей. Видео © Росгвардия

«Дамы реагирую по-разному. Но у них есть общее. Они сначала переживают, волнуются, почему их остановили. <...> А когда мы начинаем говорить, зачем мы их остановили, что поздравить их хотим, показываем цветы. Они растекаются в улыбке», — рассказал росгвардеец.

В этот день автоледи Луганска получили сюрпризы от Росгвардии: тюльпаны, конфеты, календарики с изображением росгвардейцев и хорошее настроение.

«Скоро приеду домой» Боец СВО трогательно поздравил маму с 8 Марта прямо с передовой
«Скоро приеду домой» Боец СВО трогательно поздравил маму с 8 Марта прямо с передовой

Ранее Life.ru делился кадрами поздравлений от бойцов «Пятнашки» и активистов «Молодой Гвардии». В Донецке они поздравили сотрудниц больницы имени Калинина с 8 Марта. Присоединились и российские студенческие отряды совместно с 220-й Военной автоинспекцией. Они вручили цветы и сказали тёплые слова проезжающим женщинам-водителям.

Обложка ©

Росгвардия

Алена Пенчугина
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