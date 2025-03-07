В Луганске росгвардейцы с тюльпанами и конфетами поздравили автоледи с 8 Марта

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в преддверии 8 Марта сотрудники Росгвардии поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днём. Мужчины останавливали машины, но не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы вручить подарки.

В ЛНР сотрудники Росгвардии поздравили женщин-водителей. Видео © Росгвардия

«Дамы реагирую по-разному. Но у них есть общее. Они сначала переживают, волнуются, почему их остановили. <...> А когда мы начинаем говорить, зачем мы их остановили, что поздравить их хотим, показываем цветы. Они растекаются в улыбке», — рассказал росгвардеец.

В этот день автоледи Луганска получили сюрпризы от Росгвардии: тюльпаны, конфеты, календарики с изображением росгвардейцев и хорошее настроение.