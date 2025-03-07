«Скоро приеду домой» Боец СВО трогательно поздравил маму с 8 Марта прямо с передовой
Народный фронт помог бойцу СВО передать тёплые поздравления его маме
Народный фронт выполнил просьбу бойца СВО из Нижнего Новгорода. В преддверии 8 Марта активисты приехали к его матери и подарили букет от его имени, а также показали трогательное видеопоздравление.
Народный фронт передал цветы и поздравления от сына-бойца СВО. Видео © Предоставлено Life.ru
«Мама, привет. Будь всегда такой же доброй и отзывчивой. Ты у меня отзывчивая, хорошая, я тебя очень сильно люблю. Поздравляю тебя с праздником Днём 8 Марта. Цветочки я тебе отправил. Скоро приеду домой!», — сказал боец с экрана телефона.
Женщина в ответ показала волонтёрам детские фотографии бойца и заявила, что матерям солдат остаётся только пожелать терпения и веры в лучшее.
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Предоставлено Life.ru