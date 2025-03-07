«Такие же герои»: Медведев сравнил участников СВО с ветеранами Великой Отечественной войны

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил уверенность, что о бойцах специальной военной операции (СВО) будут писать в учебниках истории, они будут приходить в школы и рассказывать детям о том, как воевали. По его словам, только таким образом можно поддерживать уровень патриотизма в стране. Медведев также отметил, что военнослужащие сегодня — такие же герои, как ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ).

Дмитрий Медведев на встрече с женским партийным активом. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Жизнь устроена таким образом, что наши дети, внуки не имеют собственных представлений о ВОВ. Когда я был ребёнком, я был погружен в среду участников ВОВ, у меня оба деда воевали, я регулярно с ними общался. Или в наши школы приходили ветераны и рассказывали о том, как это было. А потом это ушло — ветеранов стало меньше, страна стала меньше, у страны появились свои беды, пропала идеология — наступило безвременье, это очень печально», — сказал Медведев на встрече с женским партийным активом.

Он подчеркнул, что у нашей страны есть все условия для исправления текущей ситуации. Зампред Совбеза отметил, что в 2025 году мы отметим 80-летие Победы, и в РФ будут чествовать ветеранов. Несмотря на наличие специализированных программ, качественно составленных учебников и хорошо подобранных лозунгов, этого всё равно недостаточно, считает Медведев.