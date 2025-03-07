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7 марта, 16:12

Назван главный враг аллергиков в марте

Врач Ермакова назвала ольху главным врагом аллергиков в марте

Проявления весенней аллергии могут варьироваться в зависимости от региона и климатических условий. Однако, как правило, цветение начинается в конце зимы — начале весны, когда зацветает ольха, рассказала РИАМО врач-аллерголог Злата Ермакова.

«Её цветение продолжается до начала июня. Также основными аллергенами весной являются пыльца деревьев, таких как ольха, орешник, береза и другие», — отметила доктор.

Она пояснила, что первые признаки проявляются, когда в воздухе становится больше пыльцы. Необходимо обращать внимание на природные биологические циклы и информацию о пылении растений, чтобы быть в курсе начала сезона цветения.

Сезонная аллергия, которая возникает из-за пыльцы растений, называется поллиноз. У людей, склонных к аллергии, иммунная система реагирует на пыльцу как на раздражитель и запускает аллергическое воспаление. Признаки этого заболевания хорошо известны: заложенность носа, насморк, чихание, потеря обоняния.

Ермакова уточнила, что помимо основных симптомов, таких как насморк и чихание, могут наблюдаться и другие признаки, например, покраснение глаз (конъюнктивит), кашель и затруднённое дыхание. Если не предпринимать меры, аллергия может усугубиться и привести к развитию бронхиальной астмы.

Признаки аллергии могут быть похожи на симптомы простуды. Чтобы отличить их, необходимо обратиться к специалисту-аллергологу, который проведёт необходимые исследования. Важно знать, что поллиноз может проявляться с разной силой в любом возрасте. Если человек не знает о своей аллергии, он рискует столкнуться с хроническими болезнями и их осложнениями.

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Ранее врач назвала три действия, которые спасут от аллергии весной. Прежде всего, чтобы защититься от весеннего обострения аллергических реакций, необходимо выявить истинную причину аллергии.

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Shutterstock / FOTODOM / Marina Shutterstock

Никита Никонов
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