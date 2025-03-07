СМИ узнали о готовности РФ к перемирию на Украине на определённых условиях

Россия заявила о готовности обсудить временное перемирие с Украиной, однако это при условии значительного прогресса в достижении окончательного мирного соглашения, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Согласно информации от двух анонимных собеседников агентства, Москве необходимо чёткое понимание ключевых принципов для финального мирного соглашения, прежде чем согласиться на прекращение огня.

Кроме того, другой источник Bloomberg отметил, что российская сторона планирует добиваться установления параметров потенциальной миротворческой миссии, в том числе согласования списка стран, которые будут в ней задействованы.