Медведев предостерёг россиян от «коллективного расслабона»

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что отсутствие сложностей и «коллективный расслабон» могут вызвать разобщённость в обществе, что, в свою очередь, способно привести к войне и распаду государства. Это заявление было сделано во время встречи с женским активом партии.

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же всё нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить. Это приводит к очень печальным последствиям», — предупредил Медведев.

По его словам, подобное отношение зачастую приводит к распаду государства. А после этого в стране начинается война.