Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
7 марта, 18:41

Медведев предостерёг россиян от «коллективного расслабона»

Медведев: Нация сплачивается исключительно в моменты трудностей

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что отсутствие сложностей и «коллективный расслабон» могут вызвать разобщённость в обществе, что, в свою очередь, способно привести к войне и распаду государства. Это заявление было сделано во время встречи с женским активом партии.

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же всё нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить. Это приводит к очень печальным последствиям», — предупредил Медведев.

По его словам, подобное отношение зачастую приводит к распаду государства. А после этого в стране начинается война.

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Ранее Медведев сравнил участников специальной военной операции с ветеранами Великой Отечественной войны. Он отметил, что о бойцах СВО будут писать в учебниках истории, военнослужащие будут приходить в школы и рассказывать детям о том, как воевали. По мнению Медведева, только таким образом можно поддерживать уровень патриотизма в стране.

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VK / Дмитрий Медведев

Алена Пенчугина
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