Советский композитор Геннадий Банщиков умер после продолжительной болезни

В пятницу, 7 марта, не стало выдающегося российского композитора и заслуженного деятеля искусств РСФСР Геннадия Банщикова. Информацию о его смерти передала пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга, добавив, что музыкант скончался после долгой болезни.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков. <...> Приносим искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — говорится в сообщении.

Банщиков не только занимался композицией, но и преподавал в Санкт-Петербургской государственной консерватории, а также был кавалером ордена Дружбы. Его музыкальные произведения звучат в более чем 20 художественных, короткометражных и анимационных фильмах. Информация о дате и месте прощания с музыкантом пока не озвучена.