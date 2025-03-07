Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 18:59

Советский композитор Геннадий Банщиков умер после продолжительной болезни

Геннадий Банщиков. Обложка © Союз композиторов Санкт-Петербурга

Геннадий Банщиков. Обложка © Союз композиторов Санкт-Петербурга

В пятницу, 7 марта, не стало выдающегося российского композитора и заслуженного деятеля искусств РСФСР Геннадия Банщикова. Информацию о его смерти передала пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга, добавив, что музыкант скончался после долгой болезни.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков. <...> Приносим искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — говорится в сообщении.

Банщиков не только занимался композицией, но и преподавал в Санкт-Петербургской государственной консерватории, а также был кавалером ордена Дружбы. Его музыкальные произведения звучат в более чем 20 художественных, короткометражных и анимационных фильмах. Информация о дате и месте прощания с музыкантом пока не озвучена.

Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой Адриан Корчинский
Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой Адриан Корчинский

Ранее в ДТП погиб директор Национального театра танца Якутии Александр Алексеев. Авария произошла 5 марта с участием двух автомобилей. Алексеев перенёс операцию, но врачи не смогли его спасти. В результате происшествия погибли все трое пострадавших — водитель и два пассажира Toyota Succeed.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar