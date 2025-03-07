Захарова: ЕС сознательно отдаляет диалог по Украине и подпитывает эскалацию

Страны Евросоюза своими действиями лишь отодвигают перспективу мирного диалога по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги недавнего саммита ЕС. По её словам, Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры.

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога», — возмутилась дипломат в комментарии, который опубликован на сайте МИД.

При этом долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется разговорами о «российской угрозе», подчеркнула Захарова.