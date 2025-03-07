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7 марта, 10:16

Вопрос о поддержке Киева на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

Politico: На саммите ЕС ответили гробовым молчанием на вопрос о поддержке Киева

Вопрос о поддержке Украины без помощи США поставил присутствовавших на саммите ЕС в неловкое положение. Об этом пишет Politico.

По информации газеты, эту тему поднял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он спросил, сможет ли ЕС заменить сокращение военной помощи США и разведданных.

«Ответом было гробовое молчание», — указано в публикации.

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Напомним, что на днях Дональд Трамп распорядился временно прекратить всю иностранную помощь от США. Также Соединённые Штаты запретили Лондону делиться с Киевом разведданными, полученными из Америки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Мария Любицкая
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