Вопрос о поддержке Киева на саммите ЕС встретили гробовым молчанием
Politico: На саммите ЕС ответили гробовым молчанием на вопрос о поддержке Киева
Вопрос о поддержке Украины без помощи США поставил присутствовавших на саммите ЕС в неловкое положение. Об этом пишет Politico.
По информации газеты, эту тему поднял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он спросил, сможет ли ЕС заменить сокращение военной помощи США и разведданных.
«Ответом было гробовое молчание», — указано в публикации.
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