16-летняя девочка готовила диверсию на подстанции в Архангельске

16-летний подросток стала подозреваемой по делу о покушении на диверсию. Следствие утверждает, что девушка пыталась поджечь электроподстанцию в Архангельске за денежное вознаграждение, которое ей пообещали зарубежные кураторы.

«Подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь. Довести преступный умысел до конца ей не удалось», — говорится в сообщении.

Девушка признала свою вину и пояснила, что на преступление её толкнуло желание заработать. У неё были изъяты электронные устройства с переписками, в которых она общалась с неизвестными лицами за пределами России.