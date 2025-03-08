Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 23:40

Россиянина приговорили к пожизненному в Германии за убийство двух украинцев

Окружной суд Мюнхена осудил 58-летнего гражданина России за убийство двух украинских военнослужащих, пишет немецкое издание Der Spiegel. Служители Фемиды поддержали ходатайство прокурора и приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы.

Обвинение настаивало, что причиной конфликта стал спор из-за вооружённого конфликта на Украине. При этом суд учёл тяжесть преступления и отставил преступника без шанса на условно-досрочное по истечении 15 лет. В заключительном слове мужчина раскаялся в содеянном и обвинил в произошедшем алкоголь, сравнив спиртное с «чёрным дьяволом».

Предатель с чёрной меткой. Как бывший российский офицер и каратель ВСУ Илья Богданов объявился в Германии
Предатель с чёрной меткой. Как бывший российский офицер и каратель ВСУ Илья Богданов объявился в Германии

Напомним, что 58-летний россиянин проживал в Германии с 1990-х годов. Он расправился с военнослужащими ВСУ в баре в Мурнау-ам-Штаффельзе, когда речь зашла о ситуации на Украине. При этом убийца и жертвы были хорошими знакомыми.

Обложка ©

X / Bundespolizei Bayern

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar