В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения
В аэропортах Владикавказа (Беслан, URMO) и Грозного (Северный, URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Они вступили в силу в 03:13 по московскому времени, сообщили в Росавиации.
По данным федерального агентства, авиационные диспетчеры, экипажи воздушных судов и наземные службы принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений не уточняются.
Напомним, что несколькими часами ранее силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ над российскими регионами. При этом два аэропорта объявляли план «Ковёр», который уже отменён.
Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala