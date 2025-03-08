Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 01:07

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения

В аэропортах Владикавказа (Беслан, URMO) и Грозного (Северный, URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Они вступили в силу в 03:13 по московскому времени, сообщили в Росавиации.

По данным федерального агентства, авиационные диспетчеры, экипажи воздушных судов и наземные службы принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений не уточняются.

План «Ковёр» объявлен в аэропорту Саратова
План «Ковёр» объявлен в аэропорту Саратова

Напомним, что несколькими часами ранее силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ над российскими регионами. При этом два аэропорта объявляли план «Ковёр», который уже отменён.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar