Рубио призвал Украину начать путь к устойчивому миру на переговорах с Сибигой

Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе переговоров американский дипломат напомнил коллеге, что Белый дом настроен на скорейшее завершение вооружённого конфликта. При этом долгосрочное урегулирование возможно лишь в случае взаимных усилий участников противостояния, отметил глава Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп полон решимости завершить войну как можно скорее, и отметил, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — приводит детали разговора Госдепартамент.