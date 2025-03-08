Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 02:04

Рубио призвал Украину начать путь к устойчивому миру на переговорах с Сибигой

Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе переговоров американский дипломат напомнил коллеге, что Белый дом настроен на скорейшее завершение вооружённого конфликта. При этом долгосрочное урегулирование возможно лишь в случае взаимных усилий участников противостояния, отметил глава Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп полон решимости завершить войну как можно скорее, и отметил, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — приводит детали разговора Госдепартамент.

«Бесперспективно»: В Госдуме призвали Трампа отказаться от переговоров с позиции силы
«Бесперспективно»: В Госдуме призвали Трампа отказаться от переговоров с позиции силы

А ранее президент РФ Владимир Путин обозначил новое условие для проведения мирных переговоров. По сообщениям западных СМИ, Москва не допустит к миротворческой миссии военных НАТО или Евросоюза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar