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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 04:44

Беспилотник ВСУ повредил резервуар на нефтезаводе КИНЕФ в Ленинградской области

Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. К счастью, оба украинских дрона удалось уничтожить, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлёте, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров», — сообщил глава региона.

На месте происшествия работают экстренные службы. Жертв нет.

Мирная жительница ранена в Брянской области в результате налёта дронов ВСУ
Мирная жительница ранена в Брянской области в результате налёта дронов ВСУ

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 31 украинского беспилотника в ночь на 8 марта. Больше всего дронов было сбито в Краснодарском крае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Тимур Хингеев
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