Беспилотник ВСУ повредил резервуар на нефтезаводе КИНЕФ в Ленинградской области

Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. К счастью, оба украинских дрона удалось уничтожить, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлёте, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров», — сообщил глава региона.

На месте происшествия работают экстренные службы. Жертв нет.