Беспилотник ВСУ повредил резервуар на нефтезаводе КИНЕФ в Ленинградской области
Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. К счастью, оба украинских дрона удалось уничтожить, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлёте, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров», — сообщил глава региона.
На месте происшествия работают экстренные службы. Жертв нет.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 31 украинского беспилотника в ночь на 8 марта. Больше всего дронов было сбито в Краснодарском крае.
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