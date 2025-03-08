Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова* переобъявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Ровшана Аскерова* по статье о реабилитации нацизма. Это следует из карточки знатока в картотеке ведомства.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался… без меры пресечения», — указано в карточке Аскерова*.

Напомним, что уголовное дело связано с публикациями Аскерова* в социальных сетях. В частности, знаток размещал ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова.

Ранее также стало известно, что Ровшан Аскеров* накопил задолженность в России. Бывший участник «Что? Где? Когда?» должен государству 130 тысяч рублей.