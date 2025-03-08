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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 05:41

Штурмовики группы «Восток» говорят на бурятском, чтобы запутать ВСУ

Бойцы группировки «Восток» ВС РФ говорят на бурятском языке во время штурмов под Великой Новосёлкой, чтобы запутать противника в случае прослушки. Об этом рассказал военный с позывным Бурят, его слова приводит РИА «Новости».

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не «вперёд», а «урагшаа». Если цифры, то «один» по-бурятски - «нэгэн» и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать», — сказал стрелок.

Боец добавил, что мотострелки активно взаимодействуют с дроноводами при выполнении боевых задач. Противник боится встречаться лично с такой бравой группировкой, заключил Бурят.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николай Рюмин
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