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8 марта, 05:23

Беременным на Украине начали приходить повестки

РИАН: На Украине повестки начали присылать беременным и женщинам старше 50 лет

На Украине повестки начали получать беременные девушки, а также женщины старше 50 лет. Об этом сообщают в социальных сетях.

Так, один из пользователей Сети опубликовал пост с жалобой, что его бабушка, которой уже исполнилось 57 лет, была оштрафована во время постановки на учёт.

При этом как передаёт РИА «Новости» слова юриста Кристины Дрогозюк из Одессы, нахождение в декрете с недавних пор не освобождает женщин от обязанности обновлять данные в военкомате. Врач Алена Орленко рассказала, что ей пришлось прийти на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребёнком на руках.

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Даже обновление данных в военкомате может быть крайне опасным на Украине, особенно для девушек в положении. Нередко в ТЦК происходят настоящие зверства, нередко кончающиеся даже смертью мобилизованных, которые всеми силами пытаются избежать отправки на фронт. Так, ранее Life.ru рассказывал, как один из украинцев при встрече с сотрудниками начал убегать и попал под машину.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мария Любицкая
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