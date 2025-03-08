Беременным на Украине начали приходить повестки
РИАН: На Украине повестки начали присылать беременным и женщинам старше 50 лет
На Украине повестки начали получать беременные девушки, а также женщины старше 50 лет. Об этом сообщают в социальных сетях.
Так, один из пользователей Сети опубликовал пост с жалобой, что его бабушка, которой уже исполнилось 57 лет, была оштрафована во время постановки на учёт.
При этом как передаёт РИА «Новости» слова юриста Кристины Дрогозюк из Одессы, нахождение в декрете с недавних пор не освобождает женщин от обязанности обновлять данные в военкомате. Врач Алена Орленко рассказала, что ей пришлось прийти на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребёнком на руках.
Даже обновление данных в военкомате может быть крайне опасным на Украине, особенно для девушек в положении. Нередко в ТЦК происходят настоящие зверства, нередко кончающиеся даже смертью мобилизованных, которые всеми силами пытаются избежать отправки на фронт. Так, ранее Life.ru рассказывал, как один из украинцев при встрече с сотрудниками начал убегать и попал под машину.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes