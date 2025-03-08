Беременным на Украине начали приходить повестки

На Украине повестки начали получать беременные девушки, а также женщины старше 50 лет. Об этом сообщают в социальных сетях.

Так, один из пользователей Сети опубликовал пост с жалобой, что его бабушка, которой уже исполнилось 57 лет, была оштрафована во время постановки на учёт.

При этом как передаёт РИА «Новости» слова юриста Кристины Дрогозюк из Одессы, нахождение в декрете с недавних пор не освобождает женщин от обязанности обновлять данные в военкомате. Врач Алена Орленко рассказала, что ей пришлось прийти на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребёнком на руках.