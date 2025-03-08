Стало известно о продвижении российских бойцов в Суджанском районе

В Суджанском районе Курской области российские военные продолжают наступление в лесных массивах, сталкиваясь с упорным сопротивлением.

По информации ТАСС из силовых структур, бойцы движутся на запад в лесных массивах на юге Суджанского района, ведя бои с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ. Десантники активно очищают восточную окраину Лебедевки и продолжают продвигаться в лесопосадках региона.