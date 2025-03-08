Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 06:56

Стало известно о продвижении российских бойцов в Суджанском районе

ТАСС: ВС РФ с боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района

В Суджанском районе Курской области российские военные продолжают наступление в лесных массивах, сталкиваясь с упорным сопротивлением.

По информации ТАСС из силовых структур, бойцы движутся на запад в лесных массивах на юге Суджанского района, ведя бои с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ. Десантники активно очищают восточную окраину Лебедевки и продолжают продвигаться в лесопосадках региона.

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Напомним, что Суджу удалось взять в оперативное окружение 7 марта. До замыкания кольца военным осталось пройти всего шесть километров. В «котле» оказались около 2 тысяч солдат ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Оксана Попова
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