Стало известно о продвижении российских бойцов в Суджанском районе
ТАСС: ВС РФ с боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района
В Суджанском районе Курской области российские военные продолжают наступление в лесных массивах, сталкиваясь с упорным сопротивлением.
По информации ТАСС из силовых структур, бойцы движутся на запад в лесных массивах на юге Суджанского района, ведя бои с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ. Десантники активно очищают восточную окраину Лебедевки и продолжают продвигаться в лесопосадках региона.
Напомним, что Суджу удалось взять в оперативное окружение 7 марта. До замыкания кольца военным осталось пройти всего шесть километров. В «котле» оказались около 2 тысяч солдат ВСУ.
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