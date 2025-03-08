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8 марта, 07:21

Туристы из Перми более суток не могут вылететь в Египет

Рейс из Перми в Египет задержали ещё на сутки

В международном аэропорту Перми туристы, которые ещё вчера должны были вылететь в Шарм-эш-Шейх, продолжают ждать вылета рейса. Его отложили ещё на сутки. Перевозчиком является авиакомпания AlMasria.

«Сейчас время вылета — 8 марта 20:25 по местному времени. В Пермь судно должно прибыть в 19:15 вечера», — сообщается на онлайн-табло аэропорта.

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Напомним, вчера стало известно, что рейс UJ156, следующий по маршруту Пермь — Шарм-эш-Шейх, был задержан на 16 часов. Изначально вылет был запланирован на 4:15. Однако на данный момент расчётное время изменилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Мария Любицкая
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