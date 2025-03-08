В Верховной Раде напомнили о способности Китая одним решением обрушить фронт ВСУ

Китай способен предрешить исход украинского конфликта, полностью обрушив фронт ВСУ или ВС РФ. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Игорь Луценко в социальных сетях.

По словам нардепа, около 80% поражений части бригад происходит из-за атак дронов, которые поставляет вовсе не американская сторона. На данный момент боевые части БПЛА производятся неподалёку от фронта. Остальные же детали делает КНР. Соответственно, обе стороны зависимы от поставок данной страны.

«Степень локализации наиболее массовых образцов БПЛА, средств РЭБ и РЭР — она сейчас такова, что Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния», — объяснил Луценко.