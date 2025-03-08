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8 марта, 08:01

Киркоров заключил «дьявольский» контракт с кондитерской фабрикой из Украины

Киркоров заключил рекламный контракт на 6 миллионов 666 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров. Обложка © VK / Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров. Обложка © VK / Филипп Киркоров

Поп-король Филипп Киркоров заключил «дьявольский» рекламный контракт с кондитерской фабрикой украинского происхождения на сумму 6 миллионов 666 тысяч 666 рублей 67 копеек. Ему рекомендовали раздать деньги нуждающимся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фабрика купила у Киркорова рекламу в клипе и он её успешно сделал, получив свои «шестёрки». Священник Николай Савченко рассказал, что хейтеры таким образом захотели поиздеваться и «искусить» артиста. Чтобы спастись, Филиппу следует раздать деньги нуждающимся, заключил священник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что учителя из школы в Дубае иногда жалуются на 13-летнюю дочь певца Филиппа Киркорова — Аллу-Викторию. Артист описал отсутствие у дочки должного рвения к учёбе известной присказкой про женитьбу из пьесы Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» — «Не хочу учиться, а хочу жениться».

Николай Рюмин
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