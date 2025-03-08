Киркоров заключил «дьявольский» контракт с кондитерской фабрикой из Украины

Поп-король Филипп Киркоров заключил «дьявольский» рекламный контракт с кондитерской фабрикой украинского происхождения на сумму 6 миллионов 666 тысяч 666 рублей 67 копеек. Ему рекомендовали раздать деньги нуждающимся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фабрика купила у Киркорова рекламу в клипе и он её успешно сделал, получив свои «шестёрки». Священник Николай Савченко рассказал, что хейтеры таким образом захотели поиздеваться и «искусить» артиста. Чтобы спастись, Филиппу следует раздать деньги нуждающимся, заключил священник.