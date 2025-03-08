Путин и Лукашенко планируют встречу в конце следующей недели

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 13 марта. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Сообщается, что Лукашенко должен прибыть в РФ в четверг. Переговоры состоятся 13 марта. Известно, что эта поездка станет первым зарубежным визитом главы республики после переизбрания.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет.