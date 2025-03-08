Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 09:07

Путин и Лукашенко планируют встречу в конце следующей недели

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 13 марта. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Сообщается, что Лукашенко должен прибыть в РФ в четверг. Переговоры состоятся 13 марта. Известно, что эта поездка станет первым зарубежным визитом главы республики после переизбрания.

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск
Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar