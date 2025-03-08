В Севастополе приостановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского транспорта.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что рейд закрыт. При этом причины приостановки работы пока не раскрываются. В настоящее время организовано движение автобусов между северной стороной Севастополя и центром города.
А ранее Life.ru писал, что четыре дрона ВСУ сбили над Чёрным морем в Севастополе. Объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали, мирные граждане тоже.
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