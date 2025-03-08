В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рейд закрыт. При этом причины приостановки работы пока не раскрываются. В настоящее время организовано движение автобусов между северной стороной Севастополя и центром города.