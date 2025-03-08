Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 09:10

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рейд закрыт. При этом причины приостановки работы пока не раскрываются. В настоящее время организовано движение автобусов между северной стороной Севастополя и центром города.

В густонаселённом районе Севастополя упал подавленный силами РЭБ беспилотник
В густонаселённом районе Севастополя упал подавленный силами РЭБ беспилотник

А ранее Life.ru писал, что четыре дрона ВСУ сбили над Чёрным морем в Севастополе. Объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали, мирные граждане тоже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultrasto

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar