«Фейки и вбросы»: Анкара открестилась от планов отправки военных на Украину
РИАН: В Турции не принимали решения об отправке военной миссии на Украину
Турция не предпринимала конкретных решений относительно отправки военной миссии на Украину. Циркулирующая в Сети информация — не более чем вбросы и фейки. Об этом , заявил РИА «Новости» дипломатический источник в турецкой столице.
«Откуда появилась эта информация? Речь идёт об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему», — сказал собеседник агентства.
До этого турецкая газета Milliyet ранее сообщила о готовности Турции рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину, если это поможет стабилизировать обстановку в регионе. Согласно источнику, ведомство внимательно отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта.
Примечательно, что ранее Анкара заявляла о готовности отправить свои войска на Украину после урегулирования конфликта. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже обсудил эту возможность в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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