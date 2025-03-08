«Фейки и вбросы»: Анкара открестилась от планов отправки военных на Украину

Турция не предпринимала конкретных решений относительно отправки военной миссии на Украину. Циркулирующая в Сети информация — не более чем вбросы и фейки. Об этом , заявил РИА «Новости» дипломатический источник в турецкой столице.

«Откуда появилась эта информация? Речь идёт об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему», — сказал собеседник агентства.

До этого турецкая газета Milliyet ранее сообщила о готовности Турции рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину, если это поможет стабилизировать обстановку в регионе. Согласно источнику, ведомство внимательно отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта.