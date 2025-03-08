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Регион
8 марта, 10:23

Российский штурмовик подорвал позиции ВСУ на правом берегу Днепра

РИА «Новости»: Разведчик «Днепра» подорвал миной ТМ-62 блиндаж ВСУ

Российский штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» забросил мину в блиндаж Вооружённых сил Украины (ВСУ). Разведчик скрытно подобрался к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и с помощью противотанковой мины ТМ-62 подорвал позиции противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира взвода с позывным Гром.

«Разведчик <...> смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую мину ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен», — поделился Гром.

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Ранее появилось видео «схватки» FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» с беспилотником ВСУ «Баба-Яга». Видео заснял беспилотник ВС РФ на Покровском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). После сражения украинский БПЛА «прилёг на землю», чтобы пропустить удар российского дрона, но в результате получил контрольный удар от ещё одного устройства «Веги».

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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