Российский штурмовик подорвал позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Российский штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» забросил мину в блиндаж Вооружённых сил Украины (ВСУ). Разведчик скрытно подобрался к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и с помощью противотанковой мины ТМ-62 подорвал позиции противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира взвода с позывным Гром.

«Разведчик <...> смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую мину ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен», — поделился Гром.