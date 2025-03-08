Кумиры среди нас: HR-эксперт объяснил, как мотивировать сотрудников

Многие инструменты для мотивации сотрудников, взятые на вооружение работодателями в России, уже устарели, поэтому кадровикам необходимо придумывать новые. О том, как стимулировать персонал, рассказал управляющий партнёр рекрутинговой компании Владислав Быханов.

По его словам, подсчёт числа «счастливых» и «недостаточно счастливых» работников является одной из ключевых задач HR-специалистов. Важно отметить, что многие традиционные методы мотивации уже не являются столь актуальными, и отделам кадров необходимо постоянно искать новые подходы. Одним из таких подходов может стать создание кумиров внутри команды.

«Ищите героев в собственных компаниях. Создавайте коллективу собственных кумиров — прямо среди них. Так, первый будет замотивирован оставаться лидером, а те, кто за ним, будут стремиться его обогнать. Но надо признать, что не в каждом коллективе такой метод сработает. Не везде приживается дух конкуренции», — объяснил собеседник в беседе с радио Sputnik.

Для молодых работников важен вау-эффект, добавил он. Чтобы удивлять своих работников, компаниям следует регулярно разрабатывать новые методы и решения, поскольку одни и те же приемы быстро утрачивают свою привлекательность. Поиск способов для удивления сотрудников становится еще одной важной задачей HR-отдела. Также необходимо активно противодействовать факторам, которые могут демотивировать коллектив. Кроме того, в современных компаниях полезно проводить групповые встречи, на которых сотрудники могут поделиться своими мнениями о том, что помогает, а что мешает их работе. Работодателю важно прислушиваться к высказанному, делать выводы и принимать меры для устранения возникших проблем.

Как подчеркнул Быханов, деньги уже не играют главную роль в мотивации сотрудников. В последние годы «мягкие факторы» приобрели гораздо большее значение, чем компенсации, премии и льготы. Это связано с особенностями взглядов молодого поколения: им важно осознавать, зачем они сталкиваются с определёнными неудобствами и что они получат взамен. Начальнику следует адаптировать правильный философский подход, который поможет эффективно работать с возражениями сотрудников, подытожил эксперт.