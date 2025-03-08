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Регион
8 марта, 10:53

Россиянин с электрошокером напал на работницу храма ради 1,9 тысячи рублей

В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки и украл ₽1,9 тысячи

В Пермском крае местный житель устроил нападение на работницу церковной лавки при храме, возбуждено уголовное дело о разбое. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина совершил нападение на местную жительницу, используя некий «предмет». Женщина работала в церковной лавке при храме в пермской Осе. Угрозами он вынудил отдать ему деньги — всего он похитил 1,9 тысячи рублей. В местных пабликах уточняют, что нападение произошло в Казанском храме, а при себе неадекват имел электрошокер.

Следователи допросили фигуранта, ему назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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Life.ru

Мария Любицкая
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