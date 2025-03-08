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8 марта, 10:49

На севере Казахстана заблокировали счета россиян, переехавших в республику

КазТАГ: Счета россиян, переехавших на север Казахстана, оказались заблокированы

Прокуратура Северо-Казахстанской области приняла меры по блокировке банковских счетов некоторых россиян, которые переехали в республику. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Основные жалобы на возникшие проблемы с банковскими услугами поступили от участников чата «Арест счетов», в котором в основном общаются новые резиденты из РФ. Пресс-служба прокуратуры СКО подтвердила факты блокировки.

В ведомстве пояснили, что ограничения, наложенные на банковские карты, связаны непосредственно с расследованием уголовного дела, однако подробности этого дела не были раскрыты. Прокуратура отметила, что по результатам проведенной проверки ограничения будут устранены.

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А ранее Life.ru сообщал, что банки Казахстана не станут блокировать деньги на счетах иностранцев по истечении срока действия платёжных карт. Они, напомним, действуют в течение 12 месяцев.

Мария Любицкая
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