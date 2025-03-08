На севере Казахстана заблокировали счета россиян, переехавших в республику

Прокуратура Северо-Казахстанской области приняла меры по блокировке банковских счетов некоторых россиян, которые переехали в республику. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Основные жалобы на возникшие проблемы с банковскими услугами поступили от участников чата «Арест счетов», в котором в основном общаются новые резиденты из РФ. Пресс-служба прокуратуры СКО подтвердила факты блокировки.

В ведомстве пояснили, что ограничения, наложенные на банковские карты, связаны непосредственно с расследованием уголовного дела, однако подробности этого дела не были раскрыты. Прокуратура отметила, что по результатам проведенной проверки ограничения будут устранены.