Банки Казахстана не будут блокировать деньги на просроченных картах нерезидентов

Банки Казахстана не станут блокировать деньги на счетах иностранцев по истечении срока действия платёжных карт, которые выдаются нерезидентам на 12 месяцев. Об этом сказано в заявлении агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР), текст которого приводит InBusiness.kz.

В заявлении агентства сказано, что вопрос «замораживания» средств на картах нерезидентов не обсуждался. Платёжные карты, выпущенные не для граждан Казахстана, действуют в течение 12 месяцев, однако теперь привязанные к ним банковские счета будут продолжать функционировать и после истечения срока действия карты. Банки будут присылать клиентам уведомление о том, что карта вскоре станет недействительна, предоставляя возможность использовать средства с неё через счёт.

«Банк заранее уведомляет клиента о предстоящем завершении срока действия карты и предоставляет возможность распорядиться средствами через банковский счёт», – объяснили в ведомстве.