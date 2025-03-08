Российские ПВО за сутки сбили пять авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.

«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.