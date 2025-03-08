Российские ПВО за сутки сбили пять авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 дронов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.
«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими регионами. Большую часть целей удалось поразить над Краснодарским краем, там рухнули 26 дронов.
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ТАСС / Алексей Коновалов