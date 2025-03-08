Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 10:44

Российские ПВО за сутки сбили пять авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.

«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

ПВО РФ за сутки сбила 6 управляемых бомб JDAM и 190 БПЛА
ПВО РФ за сутки сбила 6 управляемых бомб JDAM и 190 БПЛА

А ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими регионами. Большую часть целей удалось поразить над Краснодарским краем, там рухнули 26 дронов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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