Российские военнослужащие уничтожили западную бронетехнику в Курской области
РИА «Новости»: Бойцы «Севера» уничтожили бронемашины HMMWV и Roshel Senator
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами. Противник лишился техники в ходе штурмовых действий 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» под Старой Сорочиной в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера группировки войск «Север» с позывным Витязь.
«Техника противника была ликвидирована вместе с её экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчётом был уничтожен американский автоматический гранатомёт. В качестве трофеев захвачено множество «цинков» (ящиков с боекомплектом. — Прим. Life.ru) производства США», — поделился Витязь.
Напомним, что ранее российские военнослужащие освободили три населённых пункта в Курской области. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.
Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture