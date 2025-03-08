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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 10:52

Российские военнослужащие уничтожили западную бронетехнику в Курской области

РИА «Новости»: Бойцы «Севера» уничтожили бронемашины HMMWV и Roshel Senator

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами. Противник лишился техники в ходе штурмовых действий 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» под Старой Сорочиной в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«Техника противника была ликвидирована вместе с её экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчётом был уничтожен американский автоматический гранатомёт. В качестве трофеев захвачено множество «цинков» (ящиков с боекомплектом. — Прим. Life.ru) производства США», — поделился Витязь.

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Напомним, что ранее российские военнослужащие освободили три населённых пункта в Курской области. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 8 марта.

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Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Алена Пенчугина
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