Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады вместе с их украинскими экипажами. Противник лишился техники в ходе штурмовых действий 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» под Старой Сорочиной в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«Техника противника была ликвидирована вместе с её экипажами из ВСУ. Также вместе с украинским расчётом был уничтожен американский автоматический гранатомёт. В качестве трофеев захвачено множество «цинков» (ящиков с боекомплектом. — Прим. Life.ru) производства США», — поделился Витязь.