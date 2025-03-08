Экономист объяснил, как социальная изоляция людей играет на руку мошенникам
Экономист Прокофьев: Жертвами мошенников часто оказываются образованные люди
Жертвами мошенников зачастую становятся взрослые люди с хорошим образованием. Во многих случаях это связано с социальной изоляцией, объяснил экономист Дмитрий Прокофьев.
«Жертвой мошенников может оказаться кто угодно. И очень часто это оказываются именно взрослые, образованные люди. Ключевой момент, на котором сходятся все исследования: благодатная почва для мошенников — это социальная изоляция. То есть там, где люди не верят: не верят полиции, не верят друг другу, где они боятся обратиться [в правоохранительные органы]», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.
Прокофьев указал на общее обстоятельство, связывающее множество печальных случаев, связанных с уловками аферистов. Многие жертвы этих обманов даже не задумываются о том, чтобы обратиться к полицейскому на улице и сообщить о полученном звонке от незнакомцев со странными требованиями, подытожил экономист.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал порядок действий, которые необходимо выполнить, если мошенники получили доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах». В первую очередь нужно заблокировать учётную запись, такая функция есть в мобильном приложении портала, а ещё это можно сделать через техподдержку МФЦ.
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