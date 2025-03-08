Экономист объяснил, как социальная изоляция людей играет на руку мошенникам

Жертвами мошенников зачастую становятся взрослые люди с хорошим образованием. Во многих случаях это связано с социальной изоляцией, объяснил экономист Дмитрий Прокофьев.

«Жертвой мошенников может оказаться кто угодно. И очень часто это оказываются именно взрослые, образованные люди. Ключевой момент, на котором сходятся все исследования: благодатная почва для мошенников — это социальная изоляция. То есть там, где люди не верят: не верят полиции, не верят друг другу, где они боятся обратиться [в правоохранительные органы]», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Прокофьев указал на общее обстоятельство, связывающее множество печальных случаев, связанных с уловками аферистов. Многие жертвы этих обманов даже не задумываются о том, чтобы обратиться к полицейскому на улице и сообщить о полученном звонке от незнакомцев со странными требованиями, подытожил экономист.