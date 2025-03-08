ВС РФ поразили питающий ВПК Украины объект энергетики и цеха производства дронов

Российские силы нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и энергетическим объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении работы военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки произошли в 148 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.