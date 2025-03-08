Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 11:40

ВС РФ поразили питающий ВПК Украины объект энергетики и цеха производства дронов

Российские силы нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и энергетическим объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении работы военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки произошли в 148 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Также удары пришлись по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Российский штурмовик подорвал позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Российский штурмовик подорвал позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Ранее появилось видео «схватки» FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» с беспилотником ВСУ «Баба-Яга». Видео заснял беспилотник ВС РФ на Покровском направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar