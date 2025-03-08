ВС РФ поразили питающий ВПК Украины объект энергетики и цеха производства дронов
Российские силы нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и энергетическим объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении работы военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки произошли в 148 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Также удары пришлись по скоплениям живой силы и техники ВСУ.
Ранее появилось видео «схватки» FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» с беспилотником ВСУ «Баба-Яга». Видео заснял беспилотник ВС РФ на Покровском направлении.
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