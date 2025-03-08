Россиянин пострадал в драке на Пхукете, спасая двух туристок от насильников

Во время драки на острове Пхукет в Таиланде пострадал россиянин. Мужчина вступился за двух туристок из Финляндии, которых попытались изнасиловать трое граждан Израиля. Об этом сообщает Nation TV.

По данным телеканала, 44-летний российский турист по имени Александр Б. решил помочь двум женщинам из Финляндии в городе Патонг. Как рассказали пострадавшие, на пути к их гостинице их начали преследовать трое мужчин. Позже они напали на жительниц, ворвавшись в номер, и попытались совершить насилие. Проходивший мимо россиянин попытался остановить нападающих, однако те атаковали его и вскоре исчезли.

У мужчины зафиксировали травмы лица, с которыми его и доставили в местную больницу для оказания помощи. Его состояние оценивается как стабильное. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения для поиска нападавших. В генконсульство РФ россиянин обращаться не стал.