В омской школе учитель физкультуры месяц преподаёт русский язык и литературу
Местная жительница оставила на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко в социальной сети жалобу. По словам Ольги, уже месяц в школе №72 уроки русского языка и литературы у семиклассников ведёт учитель физической культуры.
В мэрии города подтвердили информацию. Городская администрация связывает это с дефицитом квалифицированных кадров. На замену учителю русского языка временно вышел другой педагог.
«Уроки русского языка и литературы в школе № 72 проводятся путём замещения, при этом преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий», — публикует ответ администрации «Город55».
Ранее россиянам решили разрешить перерабатывать до 240 часов в год из-за дефицита кадров. Предложенная инициатива создаст дополнительные 200 тысяч рабочих мест, но для её реализации необходимо согласовать изменения с администрацией президента. На данный момент максимальная продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов в год.
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