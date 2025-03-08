В омской школе учитель физкультуры месяц преподаёт русский язык и литературу

Местная жительница оставила на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко в социальной сети жалобу. По словам Ольги, уже месяц в школе №72 уроки русского языка и литературы у семиклассников ведёт учитель физической культуры.

В мэрии города подтвердили информацию. Городская администрация связывает это с дефицитом квалифицированных кадров. На замену учителю русского языка временно вышел другой педагог.

«Уроки русского языка и литературы в школе № 72 проводятся путём замещения, при этом преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий», — публикует ответ администрации «Город55».