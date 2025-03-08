«История рассудит»: На Западе напомнили Зеленскому его лицемерные слова о Курской области
Боуз: Зеленский назвал массовые потери ВСУ в Курской области величайшей победой
Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому его лицемерные слова о Курской области. Экс-комик назвал массовые потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье величайшей победой.
«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой». История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является», — написал корреспондент в соцсети Х.
Ранее группа Аида спецназа «Ахмат» подтвердила начало финальных боёв с ВСУ за Суджу. Бойцы продвигаются на всех направлениях в Курской области. Сообщается о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными группировками.
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