Собаки на миллион: В Европе двое мужчин похитили болонок и потребовали баснословный выкуп

В швейцарском Цюрихе двое мужчин похитили болонок, а затем выставили за их выкуп хозяину сумму в миллион франков (около 101,4 миллиона рублей). Их задержали, сообщает местная полиция.

Собак украли прямиком из квартиры их хозяина 24 февраля. Похитители оставили записку, где выставили огромную сумму выкупа за их возврат.

«Расследование, проведённое полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин», – говорится в пресс-релизе полиции.

После задержания правоохранители раскрыли личности похитителей. Одним из них оказался 30-летний норвежец, его задержали в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше – 38-летний поляк был задержан местной полицией. Собак благополучно передали хозяину, животные не пострадали.