«Я в шоке, это Нью-Йорк»: Баннер с Валерией появился на Таймс-сквер
Огромный баннер с певицей Валерией появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Баннер, посвящённый российской певице Валерии в честь 8 Марта появился в центре Нью-Йорка. В социальных сетях артистка поделилась радостной новостью. Реклама её нового сингла стала сюрпризом.
Баннер, посвящённый новой песне Валерии в центре Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dim_akhalaia
«Я в шоке, это Нью-Йорк», — написала певица.
Несколько дней назад был опубликован новый сингл Валерии — «Ты с небес». Именно ему посвящён цифровой баннер на площади Таймс-сквер
Ранее сообщалось, что певица Валерия приняла решение завершить карьеру. Её муж и продюсер Иосиф Пригожин отметил, что новый альбом «Исцелю» станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.
ТАСС / Владимир Гердо