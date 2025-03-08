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8 МАРТА

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8 марта, 14:10

«Я в шоке, это Нью-Йорк»: Баннер с Валерией появился на Таймс-сквер

Огромный баннер с певицей Валерией появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Баннер, посвящённый российской певице Валерии в честь 8 Марта появился в центре Нью-Йорка. В социальных сетях артистка поделилась радостной новостью. Реклама её нового сингла стала сюрпризом.

Баннер, посвящённый новой песне Валерии в центре Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dim_akhalaia

«Я в шоке, это Нью-Йорк», — написала певица.

Несколько дней назад был опубликован новый сингл Валерии — «Ты с небес». Именно ему посвящён цифровой баннер на площади Таймс-сквер

Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома
Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома

Ранее сообщалось, что певица Валерия приняла решение завершить карьеру. Её муж и продюсер Иосиф Пригожин отметил, что новый альбом «Исцелю» станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Мария Любицкая
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