«Я в шоке, это Нью-Йорк»: Баннер с Валерией появился на Таймс-сквер

Баннер, посвящённый российской певице Валерии в честь 8 Марта появился в центре Нью-Йорка. В социальных сетях артистка поделилась радостной новостью. Реклама её нового сингла стала сюрпризом.

Баннер, посвящённый новой песне Валерии в центре Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dim_akhalaia

«Я в шоке, это Нью-Йорк», — написала певица.

Несколько дней назад был опубликован новый сингл Валерии — «Ты с небес». Именно ему посвящён цифровой баннер на площади Таймс-сквер