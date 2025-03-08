Киев признал превосходство российских методов для борьбы с морскими дронами

Методы Москвы по противодействию атакам морских дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) довольно эффективны, заявил Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*. Он также назвал военный конфликт технологической гонкой, в которой доминируют беспилотники. Об этом сообщает The Guardian.