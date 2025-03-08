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8 марта, 14:36

Киев признал превосходство российских методов для борьбы с морскими дронами

The Guardian: Неижпапа* признал эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами

Методы Москвы по противодействию атакам морских дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) довольно эффективны, заявил Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа*. Он также назвал военный конфликт технологической гонкой, в которой доминируют беспилотники. Об этом сообщает The Guardian.

«Москва разработала «довольно эффективные» методы противодействия налетам морских беспилотников», — заявил Неижпапа*.

Ранее ВС России уничтожили морские дроны, следовавшие в сторону Крымского полуострова. Они были ликвидированы в акватории Чёрного моря. Их уничтожили огневыми средствами Черноморского флота.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Полина Никифорова
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