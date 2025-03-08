Фицо вступился за своего соратника Калиняка после его речи о «российском Киеве»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вступился за своего однопартийца Эрика Калиняка после его громких речей о России в Киеве. Премьер об этом заявил в эфире программы «Субботние диалоги».
«Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — отметил премьер, добавив, что сохранит место Калиняка в команде советников.
Ранее Калиняк заявил в интервью Interez, что Россия, заняв Киев, была бы более надёжным соседом, чем Украина. Он припомнил киевскому режиму безразличие к проблемам Словакии.
Тем временем, в Словакии заявили, что голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН в поддержку принятия антироссийской резолюции по Украине было «недоразумением». Они принесли извинения от лица государства.
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