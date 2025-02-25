«Громадная сумма»: В Словакии напомнили о долге Украины в несколько миллиардов евро

Вице-спикер парламента Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию республики национальной партии Андрей Данко напомнил о долге Украины в несколько миллиардов евро. Он заявил, что Киев должен Братиславе 3,5 миллиардов евро за оказанную помощь.

«Каким образом Зеленский нам вернёт €3,5 млрд, которые мы туда направили? Для нас €3,5 млрд — громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», — цитирует Данко novinky.

По словам словацкого политика, Украина злоупотребляла создавшейся ситуаций с целью получить как можно больше средств от других государств. Словакия оказывала военную поддержку Украине до октября 2024 года. Действующий же кабмин республики оказывает только гуманитарную помощь.