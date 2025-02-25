«Громадная сумма»: В Словакии напомнили о долге Украины в несколько миллиардов евро
Данко: Украина должна Словакии €3,5 миллиардов за оказанную помощь
Вице-спикер парламента Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию республики национальной партии Андрей Данко напомнил о долге Украины в несколько миллиардов евро. Он заявил, что Киев должен Братиславе 3,5 миллиардов евро за оказанную помощь.
«Каким образом Зеленский нам вернёт €3,5 млрд, которые мы туда направили? Для нас €3,5 млрд — громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», — цитирует Данко novinky.
По словам словацкого политика, Украина злоупотребляла создавшейся ситуаций с целью получить как можно больше средств от других государств. Словакия оказывала военную поддержку Украине до октября 2024 года. Действующий же кабмин республики оказывает только гуманитарную помощь.
Напомним, что ранее президент США Дональда Трамп потребовал у Киева вернуть долг на сумму 500 миллиардов долларов. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса. Штаты растрачивают свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят, возмущается он. У Украины уйдут сотни лет на погашение долга перед Америкой.
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